Электрик из Москвы заплатил сутенеру, чтобы его не мобилизовали

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве электрик с позволения жены заплатил сутенеру, чтобы его не мобилизовали в зону проведения спецоперации, сообщает Telegram-канал Baza. 45-летний мужчина нашел в Сети секс-работницу, но из-за высокой цены отказался от встречи. Затем москвичу позвонил незнакомец, представившийся сутенером, и потребовал вернуть долг в 46 тысяч рублей, пригрозив после отказа мобилизацией.

Он припугнул мужчину тем, что того «заставят обслуживать военных в окопах, причем бесплатно». Угроза прозвучала настолько убедительно, что москвич испугался и поспешил рассказать обо всем супруге.

Женщина сначала разозлилась, однако позже остыла и разрешила мужу отдать «долг». Когда мужчина перевел сутенеру 46 тысяч, тот потребовал удвоенную сумму. После этого электрик понял, что попался на удочку мошенников, и не стал отправлять средства.

Ранее после вызова проститутки другого москвича развели почти на 200 тысяч рублей. Пьяные друзья вызвали ему секс-работницу, внешность которой им не понравилась, что в итоге обернулось для одного из них потерей крупной суммы. В интим-салоне сказали, что понесли серьезный ущерб, и потребовали заплатить за несколько анкет «сотрудниц».