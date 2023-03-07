Встреча с «некрасивой» проституткой лишила москвича 200 тысяч рублей SHOT: после вызова «некрасивой» проститутки москвича «развели» почти на 200 тысяч рублей

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Москвич по имени Ефим выпивал с приятелем и захотел общения с «ночной бабочкой», пьяные друзья вызвали проститутку, внешность которой им не понравилась, что в итоге вылилось для одного из них потерей крупной суммы, пишет Telegram-канал SHOT. По приведенным данным, через несколько дней после ничем не закончившегося вечера Ефиму позвонили из интим-салона и сказали, что дамы по вызову понесли из-за его действий серьезный ущерб. В результате москвича «развели» почти на 200 тысяч рублей.

Канал пишет, что началась эта история, когда Ефим с товарищем вызвали проститутку домой к мужчине, когда его жена была в отъезде. Нетрезвые друзья выбрали даму на сайте, но по приезду женщины были очень разочарованы ее внешностью.

Ситуация, казалось бы, забылась, но через пару дней Ефим получил телефонный звонок. На том конце провода ему объяснили, что из-за его вызовов в ту самую ночь произошел сбой в системе интим-салона.

Шесть анкет девочек якобы отключились, и они не могут работать. Чтобы проститутки не несли ущерб, мужчине надо заплатить по 24,5 тысячи за каждую анкету. Иначе — расскажут все жене и дадут по шапке. Ефим ринулся выручать проституток: занял 196 тысяч у знакомых, перекинул на карточку, но с него потребовали еще 104, — сообщает SHOT.

После этого Ефим понял, что его обманывают, и обратился к полицейским за помощью.

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