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29 июля 2025 в 10:18

Движение на МКАД в Москве затруднено из-за массового ДТП

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Массовая автомобильная авария привела к частичному перекрытию МКАД в Москве, сообщил в Telegram-канале столичный Дептранс. Там уточнили, что движение транспорта затруднено на протяжении двух километров, и призвали водителей выбирать пути объезда.

На внутренней стороне 104 км МКАД произошло ДТП с участием трех автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, — сообщает канал.

Ранее стало известно, что неподалеку от аэропорта Платов в Ростовской области авария с участием бензовоза унесла жизни троих взрослых и одного ребенка. ДТП произошло на участке трассы М-4. Еще 10 человек, включая двоих детей, получили травмы. Их увезли в шахтинскую больницу.

До этого в Рязанской области водитель сбил семилетнего мальчика и скрылся с места ДТП. Ребенок погиб на месте. Мальчик двигался на самодельном транспортном средстве. Полиция разыскивает скрывшегося водителя.

Кроме того, три человека погибли и двое пострадали в лобовом ДТП в Смоленской области. Авария случилась утром на 1025-м километре автодороги Р-132 Новодугинского муниципального округа.

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