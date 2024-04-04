Два высокопоставленных таможенника задержаны в Москве В Москве по делу о коррупции задержаны два замначальника таможенного поста

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве задержаны двое заместителей начальника Центра электронного декларирования и еще двое фигурантов по делу о разглашении секретных данных и даче особо крупной взятки, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранителей. Им предъявлены обвинения, следствие потребует их заключения под стражу.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий в столичном регионе задержаны два заместителя начальника таможенного поста — Брехов Андрей Владимирович и Акимов Алексей Михайлович, а также еще два фигуранта, — рассказали правоохранители.

В конце марта заместителя руководителя Федеральной таможенной службы России генерал-полковника Елену Ягодкину отправили под арест на два месяца, до 26 мая. Соответствующее решение принял Басманный районный суд Москвы. Чиновницу подозревают в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

Согласно версии следствия, замглавы ФТС превысила полномочия при выдаче акцизных марок в интересах двух компаний, что повлекло неуплату сборов и налогов на сумму 1 млрд 228 млн рублей. Ягодкина свою вину не признала и заявила, что готова давать показания при расследовании дела. Силовики провели обыски на ее рабочем месте и по месту жительства.