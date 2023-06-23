«Самый непогожий день»: синоптик рассказал о погоде в конце недели в Москве Синоптик Шувалов: пятница в Москве будет дождливой, к воскресенью осадки закончатся

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В пятницу, 23 июня, в Москве ожидается непогожий день с дождями и грозами, которые постепенно сойдут на нет в выходные, сообщил NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, температура опустится до 20–22 градусов тепла и повысится до плюс 24 в воскресенье.

В пятницу у нас самый непогожий день — ожидаются грозы и осадки, шквалы ветра до 17–18 м/с. Похолодает, термометр опустится до 20–22 градусов тепла. В выходные погода немного улучшится после прохождения фронтальной зоны. Кратковременные дожди пройдут еще в субботу, примерно на том же температурном фоне, и с большой вероятностью воскресенье пройдет уже без осадков или существенных осадков, а температура составит 22–24 градуса тепла, — рассказал Шувалов.

Ранее Центр погоды «Фобос» сообщал, что 24–25 июня на жителей Москвы обрушится «проклятие выходных». В столице ожидаются грозовые ливни. В субботу, 24 июня, столбики термометров покажут температуру от 23 до 28 градусов.