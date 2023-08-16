Догхантеры в Южном Измайлово запугали собачников и забросали дворы отравой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Москве хозяева собак пожаловались на догхантеров, которые разбрасывают во дворах отравленные мясные шарики и оставляют на стенах домов надписи с угрозами, сообщает издание «Подъем». В префектуре Восточного административного округа заявили, что никаких обращений от собачников им не поступало, но все же проинструктировали дворников, чтобы впредь они тщательнее убирались во дворах.

Мы провели инструктаж с уборщиками жилых домов и с дворниками, чтобы они оперативно всё это дело убирали, если выявят, или если жители обратятся. А надписи мы закрасили, — сообщили в префектуре ВАО.

Жители района Южное Измайлово утверждают, что уже как минимум две собаки стали жертвами отравленных тефтелей, еще нескольких питомцев удалось откачать ветеринарам. А на одном из домов оставили надпись: «Сволочь! Чья собака гавкает? Берегись!».