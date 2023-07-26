Догхантер в московском ЖК пообещал перестрелять соседских собак В Москве задержан житель элитного ЖК, обещавший перестрелять или отравить соседских собак

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

В столичном ЖК «Матч Поинт» задержан мужчина, который запрещал местным жителям выгуливать собак во дворе комплекса, передает Telegram-канал Mash. До задержания он угрожал собачникам, что убьет их животных — перестреляет или отравит. При задержании мужчина заявил корреспонденту, что из-за «проблем с головой» будет иметь «облегчающее обстоятельство», если совершит преступление.

У меня чуть-чуть с головой проблемы, если я с ними что-то сделаю, я предупреждаю заранее, потом имейте в виду, пусть это будет облегчающее обстоятельство, — заявил мужчина.

Местная жительница в интервью Telegram-каналу Readovka рассказала, что у мужчины есть своя группа охранников, которые занимаются тем же — заставляют собственников покинуть двор, если те выгуливают собаку.

Mash называет имя мужчины — Ислам Осмаев. По данным канала, сам себя он называет «гражданином Объединённых Арабских Эмиратов и Чеченских Эмиратов». По данным Mash, у мужчины в Москве есть цветочный бизнес, а в Грозном строительная компания, которая в том числе возводила The Local Hotels.

Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказывал, что догхантеры убивают собак препаратами, предназначенными для лечения туберкулеза. По его словам, чтобы спасти четвероногого друга, съевшего смертельную приманку, первым делом необходимо сделать ему уколы витамина В6 в максимальных дозах, а также преднизолона или дексаметазона.