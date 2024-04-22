Дочка умерла на глазах у папы: что известно об убийстве в Наро-Фоминске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В подмосковной деревне Мартемьяново под Наро-Фоминском шестилетняя девочка случайно погибла от рук друга отца. Подробности трагедии в материале NEWS.ru.

Вышли пострелять

ЧП произошло 20 апреля, когда к отцу семейства приехал друг. Мужчины вместе с ребенком вышли на улицу пострелять из пневматического пистолета. Когда гость передавал оружие, оно непроизвольно выстрелило. Пуля попала девочке в область сердца.

Девочка умерла в Наро-Фоминской областной больнице, куда ее привез отец после ранения. Пуля была выпущена из 6,35-миллиметровой пневматической винтовки «Леший-2».

Умерла на операционном столе

Как пишет MK.RU, постройка, на которой стояла девочка в момент выстрела, находилась в пяти метрах от стрелявшего. Отец девочки, отбежав от друга, быстро взял на руки травмированного ребенка и отнес в свою машину, чтобы как можно быстрее доехать до ближайшей больницы. Ребенка госпитализировали в хирургическое отделение, где от полученной травмы девочка скончалась на операционном столе.

Родственники в разговоре с полицией утверждали, что в злополучный день никто из гостей дачного участка не употреблял алкоголь.

Старший помощник руководителя ГСУ СКР по Московской области Ольга Врадий рассказала, что следователями и криминалистами проведены осмотры, изъята пневматическая винтовка, назначены СМЭ, дактилоскопическая и баллистическая судебные экспертизы.

Мать — архитектор, отец — строитель

Ее мать, 37-летняя женщина, бизнесвумен из столицы, в течение долгого времени работала директором архитектурного бюро. Среди ее проектов — стадион ФК «Краснодар» и Дворец водных видов спорта в Казани.

42-летний отец погибшей руководит компанией по производству строительных металлических конструкций. Его 52-летний друг возглавляет несколько предприятий по выпуску пластмассовых изделий для строительства.

Погибшая девочка много путешествовала с семьей и занималась художественной гимнастикой. Также у родителей есть 11-летний сын.

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