В Подмосковье охотник случайно убил друга выстрелом в ягодицу

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В Подмосковье охотник случайно убил своего приятеля из Белгородской области, с которым отправился на охоту, передает MK.RU. Мужчины ранним утром 20 апреля вышли на охотничий промысел в топи национального парка Мещеры.

ЧП произошло, когда местный житель оступился на болоте и случайно выстрелил из ружья «Самсон» в белгородского товарища. Пуля попала в ягодицу мужчины и тот скончался от кровопотери.

В феврале в Тюменской области мужчина ранил пенсионера во время охоты на бобров. Пострадавший получил огнестрельное ранение в области живота. Инцидент произошел в деревне Решетниково. 47-летний тюменский нефтяник искал места обитания бобров, вооружившись карабином «Сайга-223». В какой-то момент он выстрелил в оказавшегося поблизости 63-летнего пенсионера. Пожилого мужчину экстренно госпитализировали с ранением брюшной полости, охотника задержали.

До этого в подмосковном лесу близ деревни Глуховки Чеховского местный охотник занимался подготовкой самозарядного карабина «Тигр» к охоте на медведя. Во время стрельбы по мишеням он не заметил, как одна из пуль задела проходившую поблизости пенсионерку. Позднее пострадавшую нашли с раненой головой.