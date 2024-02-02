Тюменец прострелил живот пенсионеру во время охоты на бобров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Тюменской области мужчина ранил пенсионера во время охоты на бобров, сообщает Telegram-канал SHOT. Пострадавший получил огнестрельное ранение в области живота.

Инцидент произошел в деревне Решетниково. 47-летний тюменский нефтяник искал места обитания бобров, вооружившись карабином «Сайга-223». В какой-то момент он выстрелил в оказавшегося поблизости 63-летнего пенсионера.

Пожилого мужчину экстренно госпитализировали с ранением брюшной полости, охотника задержали. По информации SHOT, оружие на него не зарегистрировано. В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

Ранее в поселке Понтонное Ленинградской области пьяный охотник попытался застрелить егеря. Егерю удалось уклониться от выстрела, после чего он отобрал ружье у нетрезвого мужчины. По факту произошедшего возбудили уголовное дело, нападавшего задержали и отправили на допрос.

Кроме того, в подмосковном лесу близ деревни Глуховки Чеховского городского округа местный житель занимался подготовкой самозарядного карабина «Тигр» к охоте на медведя. Во время стрельбы по мишеням он не заметил, как одна из пуль задела находившуюся поблизости пенсионерку. Позднее пострадавшую нашли с ранением в области головы, ей занялись врачи.