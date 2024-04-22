Фигурантам дела об убийстве москвича предъявили обвинение Шестерым фигурантам дела об убийстве из-за парковки предъявили обвинение

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Шестерым задержанным по делу об убийстве молодого человека из-за парковки в Москве предъявили обвинение, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры. Там отметили, что ведомство поддержит в суде ходатайства об избрании меры пресечения фигурантам в виде заключения под стражу.

Им предъявлено обвинение в совершении убийства группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений и пособничестве в данном преступлении, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Москве начался допрос подозреваемого в убийстве молодого человека из-за парковки на юго-востоке столицы. По имеющимся данным, по делу также проходят двое его братьев.

Инцидент произошел вечером 17 апреля на Краснодарской улице. Между молодыми людьми разгорелся конфликт, в ходе которого 22-летний владелец иномарки Toyota Camry ударил ножом 24-летнего мотоциклиста. Последний сделал подозреваемому замечание об автомобиле, припаркованном на пешеходном подступе к подъездной двери. Пострадавший упал на асфальт, а его невеста кричала и просила вызвать скорую помощь. Позже он умер в больнице. В Москве объявили план «Перехват», чтобы задержать подозреваемого в нападении. Были оповещены все аэропорты и железнодорожные вокзалы, чтобы он не смог сбежать из страны.