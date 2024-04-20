Следователи допрашивают зарезавшего из-за парковки москвича СК начал допрос троих по делу об убийстве из-за парковки в Москве

Фото: t.me/moscowproc

В Москве начался допрос подозреваемого в убийстве молодого человека из-за парковки на юго-востоке столицы, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. По предварительным данным, по делу также проходят двое его братьев.

Подозреваемый и двое его братьев доставлены в подразделение СК, в настоящее время начался их допрос, — сказал собеседник агентства.

На юго-востоке Москвы вечером 17 апреля между двумя молодыми людьми разгорелся конфликт, во время которого 22-летний владелец иномарки Toyota Camry ударил ножом 24-летнего мотоциклиста. Последний сделал подозреваемому замечание об автомобиле, припаркованном на пешеходном подступе к подъездной двери. Пострадавший упал на асфальт, а его невеста кричала и просила вызвать скорую помощь. Позже он умер в больнице.

Юрист Илья Русяев заявил, что подозреваемому в убийстве москвича из-за замечания на парковке грозит пожизненное заключение. По его словам, это тягчайшее преступление против личности, за которое предусмотрена серьезная уголовная ответственность. В данном случае действия фигуранта подпадают под статью 105 УК РФ «Убийство».