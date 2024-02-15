Десятки пожарных машин на Тверской попали на видео

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Корреспондент NEWS.ru опубликовал видео, снятые в районе пожара в столичном «Известия холле». По его данным, на месте много пожарных машин и представителей силовых ведомств. Кроме того, Малая Дмитровка перекрыта для машин, пожарные машины по Тверской стоят до гостиницы «Интерконтиненталь».

Пожар в реконструируемой части здания на Пушкинской площади произошел утром 15 февраля. Изначально пожару был присвоен третий ранг сложности из пяти, однако к настоящему моменту горение в одном из строений удалось локализовать, и ранг понизили до второго. По данным телеканала «360», в результате пожара пострадал один человек, в МЧС эту информацию не комментировали.

Также сообщалось, что один человек не выходит на связь. По предварительным данным, он находится внутри охваченного огнем здания. К тушению пожара привлечено большое количество пожарных. Из-за возгорания перекрыты три полосы из четырех на Тверской улице в сторону Садового кольца и одна полоса в Большом Путинковском переулке, а также вход на станцию метро «Пушкинская».