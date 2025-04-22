«Держат в страхе»: стало известно о проблеме с диаспорами в столичной школе NEWS.ru: диаспоры держат в страхе московскую школу, где подростки избили ученика

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В столичной школе, где подростки-мигранты избили ученика, остро стоит проблема давления со стороны диаспор, создающих атмосферу страха и безнаказанности, заявила NEWS.ru мать одного из учащихся. По ее словам, администрация школы игнорирует жалобы родителей, а педагоги не справляются с дисциплиной, что приводит к постоянным конфликтам и опасным ситуациям.

Национальный вопрос в школе есть. Как я сегодня узнала, там какие-то диаспоры, которые держат в страхе. Атмосфера полной безнаказанности. Их никак не могут контролировать, просто потому что очень много детей, — сказала женщина.

Она также отметила, что, помимо проблем с мигрантами, в школе регулярно происходят скандальные инциденты, связанные с хамством учителей и халатностью руководства. Так, по ее словам, ранее восьмиклассников заставляли делать презентации о неэтичных профессиях, а один из педагогов демонстрировал детям неприемлемый контент.

Учителям вообще не важно, что происходит. Это касается учебы. То есть, по моей оценке, они их очень плохо обучают. Дети переводятся часто. Недавно была ситуация, наверное, вы слышали, девочка пыталась покончить с собой в туалете. В одном корпусе также есть трудовик. В восьмом классе у них был урок, и он попросил мальчиков рассказать о такой профессии, как гинеколог, а девочек — о такой профессии, как стриптизерша. И есть также видео с урока этого трудовика, где он вывел на экран анимешную девушку сексуализированного характера, — резюмировала мать школьника.

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов заявил, что семьи мигрантов, дети которых избили московского школьника, должны быть выдворены из России. По его словам, несовершеннолетние преступники могут избежать наказания из-за возраста, поэтому необходимо принять жесткие меры в отношении их родителей. Парламентарий потребовал проверить законность их пребывания в стране и в случае нарушений немедленно выслать за пределы РФ.