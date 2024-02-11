Циркач решил заработать на криптовалюте и лишился миллионов SHOT: мошенник обманул дрессировщика морских котиков на 4,5 млн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщает, что мошенник обманул дрессировщика морских котиков из цирка на проспекте Вернадского в Москве Василия Тимченко. По его данным, циркач некоторое время общался с 31-летним мужчиной, который предложил вложиться в криптовалюту с целью быстро и легко заработать денег.

Канал утверждает, что 37-летнего дрессировщика обманул знакомый из Тюменской области, с которым они в последнее время много общались. Согласно информации канала, Тимченко перечислил аферисту 4,5 млн рублей, после чего называвший себя криптоинвестором мужчина перестал выходить на связь. Обманутый дрессировщик обратился с заявлением в полицию.

Ранее в Москве пенсионерка лишилась из-за мошенников всех сбережений и квартиры на сумму свыше 15 млн рублей. Потерпевшей позвонил мужчина, представившийся сотрудником полиции. Он сообщил, что на женщину оформлен кредит, а когда она ответила, что не брала денежный заем, злоумышленник заявил, что ситуация требует немедленного разбирательства, так как она рискует потерять деньги и имущество.

До этого российский актер Сергей Бурунов стал жертвой мошенников и потерял сотни тысяч рублей, когда попытался купить компьютер. Артист нашел соответствующее объявление в Сети, договорился с продавцом о стоимости, а затем перевел ему на карту 270 тысяч рублей. Бурунов так и не получил компьютер, поэтому написал заявление в полицию.