Составлен список звезд, которые лишились миллионов из-за мошенников

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Российские звезды, как и обычные люди, не застрахованы от того, чтобы стать жертвой мошенников. Кто из отечественных селебрити лишился миллионов рублей из-за злоумышленников?

Как мошенники обокрали Алексея Баталова

В 2023 году вынесли приговор мошенникам, обокравшим народного артиста СССР Алексея Баталова. Замоскворецкий суд Москвы приговорил к четырем годам лишения свободы условно и пяти годам колонии актрису Наталью Дрожжину и ее мужа юриста Михаила Цивина соответственно по делу о хищении недвижимости и денежных средств легенды советского кино.

По данным следствия, Дрожжина и Цивин смогли войти в доверие к семье актера и, используя доверенность, вывели со счетов наследников Баталова более 20 миллионов рублей.

Как звезда «Кухни» погряз в микрозаймах

Актер Никита Тарасов, сыгравший одну из главных ролей в сериале «Кухня», остался с несколькими микрозаймами в разных городах из-за действий мошенников. Его адвокат Мария Щербенок рассказала, что паспортные данные злоумышленники получили, взломав один из сервисов каршеринга, которым пользовался актер.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Никита Тарасов

«Систему взломали неизвестные, произошла утечка данных тысячи пользователей. Среди украденных сведений были и паспортные данные Никиты Тарасова. Какие-то „умельцы“ воспользовались утечкой и оформили несколько микрозаймов в разных городах России», — пояснила юрист.

Актер узнал о наличии у него долгов случайно: Тарасову на почту пришло уведомление от красноярской компании «Долг-контроль». Решать вопрос с микрозаймами приходилось не только по телефону, но и очно — артист даже ездил в некоторые города. С несколькими организациями удалось решить вопрос мирно, и сделки были аннулированы, но остались и те, с которыми пришлось разбираться в полиции и суде, писал KP.RU.

Как Бурунов лишился почти 300 тысяч рублей

Российский актер Сергей Бурунов стал жертвой мошенников и потерял сотни тысяч рублей, когда попытался купить компьютер. Артист нашел соответствующее объявление в Сети, договорился с продавцом о стоимости, а затем перевел ему на карту 270 тысяч рублей. Бурунов так и не получил компьютер, поэтому написал заявление в полицию, сообщал Telegram-канал «112».

Как «черные риелторы» обманули Мишу Марвина

В ноябре 2023 года SHOT сообщил, что музыкант Михаил Решетняк, известный как Миша Марвин, стал жертвой злоумышленников, когда пытался арендовать квартиру в столице. «Черные риелторы» обманули исполнителя на 255 тысяч рублей. Артист обратился в полицию. Чем увенчалась проверка правоохранительных органов, неизвестно.

Какие звезды лишились жилья из-за мошенников

Звезда сериала «Папины дочки» Сергей Фролов вместе с семьей оказался на улице. По его словам, это произошло из-за мошенников. Квартира была оформлена на покойную мать артиста. Женщина взяла в кредит под 28% годовых 600 тысяч рублей, а когда погасить долг не удалось, перекрыла его новым — в один миллион 200 тысяч рублей, уже под залог квартиры. Через два месяца после этого женщина умерла. Фролов безуспешно оспаривал кредитный договор, в итоге квартиру продали с молотка. О ситуации рассказывали друзья актера в соцсетях.

Композитор Юрий Лоза рассказал, как осенью 2020 года остался без квартиры и денег в Керчи из-за действий предприимчивого мошенника. По словам музыканта, аферист даже не догадывался, что обкрадывает известного человека.

Родственники каких звезд стали жертвами мошенников

В 2022 году старшая дочь певца Григория Лепса Инга Лепсверидзе лишилась 500 тысяч рублей при заказе кухонного гарнитура, сообщал телеканал РЕН ТВ. Женщина перевела полмиллиона мастеру, c которым был заключен договор на изготовление кухни в Германии. После того как деньги поступили к нему на счет, мебельщик переcтал выходить на связь.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Григорий Лепс

Позднее стало известно, что договор девушки с фирмой был аннулирован, а мужчина продолжaл заниматься заказами как частное лицо. Лепсверидзе обращалась за помощью в полицию.

В 2021 году семья российского певца Валерия Меладзе стала жертвой мошенников. Злоумышленники позвонили отцу артиста Шоте Меладзе. Неизвестная женщина представилась племянницей и заявила, что якобы устроила ДТП с пострадавшей и что теперь ей грозит тюремное заключение. Пожилые люди отдали мошенникам 300 тысяч рублей, «спасая» родственниц.

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