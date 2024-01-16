Российские звезды, как и обычные люди, не застрахованы от того, чтобы стать жертвой мошенников. Кто из отечественных селебрити лишился миллионов рублей из-за злоумышленников?
Как мошенники обокрали Алексея Баталова
В 2023 году вынесли приговор мошенникам, обокравшим народного артиста СССР Алексея Баталова. Замоскворецкий суд Москвы приговорил к четырем годам лишения свободы условно и пяти годам колонии актрису Наталью Дрожжину и ее мужа юриста Михаила Цивина соответственно по делу о хищении недвижимости и денежных средств легенды советского кино.
По данным следствия, Дрожжина и Цивин смогли войти в доверие к семье актера и, используя доверенность, вывели со счетов наследников Баталова более 20 миллионов рублей.
Как звезда «Кухни» погряз в микрозаймах
Актер Никита Тарасов, сыгравший одну из главных ролей в сериале «Кухня», остался с несколькими микрозаймами в разных городах из-за действий мошенников. Его адвокат Мария Щербенок рассказала, что паспортные данные злоумышленники получили, взломав один из сервисов каршеринга, которым пользовался актер.
«Систему взломали неизвестные, произошла утечка данных тысячи пользователей. Среди украденных сведений были и паспортные данные Никиты Тарасова. Какие-то „умельцы“ воспользовались утечкой и оформили несколько микрозаймов в разных городах России», — пояснила юрист.
Актер узнал о наличии у него долгов случайно: Тарасову на почту пришло уведомление от красноярской компании «Долг-контроль». Решать вопрос с микрозаймами приходилось не только по телефону, но и очно — артист даже ездил в некоторые города. С несколькими организациями удалось решить вопрос мирно, и сделки были аннулированы, но остались и те, с которыми пришлось разбираться в полиции и суде, писал KP.RU.
Как Бурунов лишился почти 300 тысяч рублей
Российский актер Сергей Бурунов стал жертвой мошенников и потерял сотни тысяч рублей, когда попытался купить компьютер. Артист нашел соответствующее объявление в Сети, договорился с продавцом о стоимости, а затем перевел ему на карту 270 тысяч рублей. Бурунов так и не получил компьютер, поэтому написал заявление в полицию, сообщал Telegram-канал «112».
Как «черные риелторы» обманули Мишу Марвина
В ноябре 2023 года SHOT сообщил, что музыкант Михаил Решетняк, известный как Миша Марвин, стал жертвой злоумышленников, когда пытался арендовать квартиру в столице. «Черные риелторы» обманули исполнителя на 255 тысяч рублей. Артист обратился в полицию. Чем увенчалась проверка правоохранительных органов, неизвестно.
Какие звезды лишились жилья из-за мошенников
Звезда сериала «Папины дочки» Сергей Фролов вместе с семьей оказался на улице. По его словам, это произошло из-за мошенников. Квартира была оформлена на покойную мать артиста. Женщина взяла в кредит под 28% годовых 600 тысяч рублей, а когда погасить долг не удалось, перекрыла его новым — в один миллион 200 тысяч рублей, уже под залог квартиры. Через два месяца после этого женщина умерла. Фролов безуспешно оспаривал кредитный договор, в итоге квартиру продали с молотка. О ситуации рассказывали друзья актера в соцсетях.
Композитор Юрий Лоза рассказал, как осенью 2020 года остался без квартиры и денег в Керчи из-за действий предприимчивого мошенника. По словам музыканта, аферист даже не догадывался, что обкрадывает известного человека.
Родственники каких звезд стали жертвами мошенников
В 2022 году старшая дочь певца Григория Лепса Инга Лепсверидзе лишилась 500 тысяч рублей при заказе кухонного гарнитура, сообщал телеканал РЕН ТВ. Женщина перевела полмиллиона мастеру, c которым был заключен договор на изготовление кухни в Германии. После того как деньги поступили к нему на счет, мебельщик переcтал выходить на связь.
Позднее стало известно, что договор девушки с фирмой был аннулирован, а мужчина продолжaл заниматься заказами как частное лицо. Лепсверидзе обращалась за помощью в полицию.
В 2021 году семья российского певца Валерия Меладзе стала жертвой мошенников. Злоумышленники позвонили отцу артиста Шоте Меладзе. Неизвестная женщина представилась племянницей и заявила, что якобы устроила ДТП с пострадавшей и что теперь ей грозит тюремное заключение. Пожилые люди отдали мошенникам 300 тысяч рублей, «спасая» родственниц.
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