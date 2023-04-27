Бюджетники будут отслеживать дроны в небе Москвы в майские праздники «Осторожно, Москва»: бюджетники во время майских праздников будут сторожить небо от дронов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специальные мобильные бригады из работников бюджетных служб будут мониторить обстановку в Москве с 27 апреля по 9 мая, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Сотрудников бригад обязали проверять подвалы и чердаки на предмет целостности пломб, следить за появлением беспилотников в городе, а также выявлять подозрительных людей и подозрительные припаркованные авто.

Поставили задачу — постоянный визуальный контроль небесного пространства на предмет выявления неопознанных летательных аппаратов, — заявил источник канала.

Ранее сотрудники МВД задержали в центре Москвы девушку и молодого человека, которые запускали беспилотник. Как рассказали задержанные, они хотели запечатлеть красивый закат для соцсетей, но после запуска потеряли связь с дроном. Сейчас парой занимаются силовики. Аппарат в небе заметили охранники бизнес-центра «Красный Октябрь».

26 апреля дрон-разведчик едва не сорвал взлет самолета авиакомпании «Победа», направлявшегося из Москвы во Владикавказ. Аппарат планировал в районе аэропорта Шереметьево, попадая в траекторию движения воздушного судна.