В центре Москвы задержали двух человек после запуска беспилотника «Осторожно, Москва»: на «Красном Октябре» задержали двух человек после запуска беспилотника

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Знак запрещающий полеты беспилотников в Москве

Сотрудники полиции задержали в центре Москвы девушку и молодого человека, которые запускали беспилотник, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Как рассказали задержанные, они хотели запечатлеть красивый закат для соцсетей, но после запуска дрона потеряли с ним связь. Сейчас парой занимаются силовики. Минобороны России эту информацию не комментировало.

По данным «Осторожно, Москва», беспилотник в небе заметили охранники бизнес-центра «Красный Октябрь». По словам девушки, производившей с оператором запуск БПЛА, съемки должны были пройти в районе Крымского моста. Позднее он улетел в сторону БЦ на Берсеневской набережной.

Telegram-канал SHOT ранее сообщил. что 25 апреля в Московской области были обнаружены два упавших беспилотника. По информации канала, один из дронов упал в Раменском городском округе, другой — в Шатурском районе. По данным авторов, одно из устройств было с камерой. Минобороны России эту информацию не комментировало.

До этого ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах сообщало, что в разных районах Подмосковья обнаружены три упавших квадрокоптера с камерами. Дроны оказались без опознавательных знаков, один из них был найден недалеко от места падения украинского беспилотника со взрывчаткой в Богородском округе. Комментария Минобороны России так же не последовало.