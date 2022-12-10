Более 30 рейсов задержано и отменено в московских аэрэпортах

Фото: Leonid Faerberg / Transport Photo Images / Global Look Press

В аэропортах Москвы задержано и отменено 32 рейса, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания». В Домодедово задержали шесть рейсов, в Шереметьево — семь. Во Внуково шесть рейсов отменено, а 13 — задержано. При этом в сервисе не указана причина отмен и задержек.

В Москве в настоящее время объявлено штормовое предупреждение. Всю ближайшую ночь в столице ожидается ледяной дождь, метель и мокрый снег. 11 декабря метеорологи предсказывают обильные осадки и потепление до плюс пяти градусов.

10 декабря Москву и область окутал густой туман. По словам специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, такая погода продлится в ближайшие 1–2 часа. Будет наблюдаться ухудшение видимости и гололед.

До этого пресс-служба городского управления МЧС сообщила, что в Москве ожидается сильный гололед на дорогах. В ведомстве призвали жителей снизить скорость и увеличить дистанцию с автомобилями, движущимися впереди. По прогнозам синоптиков, температура воздуха в столице будет держаться на отметке минус 2 градуса в течение дня.

Также управление министерства советует избегать внезапных маневров и парковать машины вдали от деревьев. Пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.