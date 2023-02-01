Беременная девятым ребенком москвичка перенесла шестое кесарево сечение

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Беременная девятым ребенком москвичка перенесла шестое кесарево сечение, рассказала NEWS.ru главный врач столичного областного перинатального центра Ольга Серова. По ее словам, из-за рубцовых изменений тканей каждая последующая операция проводится сложнее, чем предыдущая, но врачи справились с непростой задачей.

В результате кесарева сечения на матке остается рубец, и после каждой операции он истончается. При последующих беременностях возникает высокая вероятность разрыва матки, повышается риск развития кровотечения. В данном случае мы вели пациентку на всех этапах — от беременности до родоразрешения, — рассказала Серова.

По словам гинеколога, у роженицы наблюдался выраженный спаечный процесс, что осложняло доступ к матке, однако специалисты успешно справились — в результате на свет появился мальчик весом 3980 граммов. Серова отметила, что маму и ее сына уже выписали.

Ранее пассажирка самолета авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявшего рейс Москва — Худжанд, родила во время полета. Необходимую помощь ей оказали медики из числа пассажиров. После посадки в аэропорту прибытия маму и новорожденную девочку забрала скорая помощь.