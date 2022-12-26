Baza: изнасилованная полицейским и его другом девушка находится в коме

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Девушка, изнасилованная полицейским и его другом, находится в критическом состоянии в коме с разрывом внутренних органов, сообщает Telegram-канал Baza. По данным канала, мужчина не сразу вызвал девушке врача, опасаясь, что о пытках узнают.

По словам родных пострадавшей, она встречалась с полицейским полгода, и он избивал ее: месяц назад девушка пришла в гости с разбитым лицом и фингалом, однако попыталась замять эту тему. О насилии родственники узнали лишь через несколько дней после пыток: когда девушку навестил брат, он увидел, что та сильно избита, лежит на полу и у неё идет кровь. На следующий день после этого полицейский отвез девушку в больницу, опасаясь, что ее родные могут поднять шум.

При этом родственники сообщили, что подозреваемые сразу начали угрожать брату пострадавшей возбуждением уголовного дела, а уголовное дело против самих насильников возбудили только через неделю после произошедшего. По версии родных, всё это время участники избиения вели себя как ни в чём не бывало и не предлагали никакую помощь.

Ранее Baza сообщала, что вечером 14 декабря пострадавшая встретилась с 21-летним сержантом полиции и его 20-летним другом. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора, приятель полицейского взял черенок от швабры и изнасиловал им девушку, а сержант избил ее, после этого мужчины взяли парогенератор и по очереди пытали свою жертву.