Знакомый Макгрегора: «Думаю, это конец, ему нужно в Дагестан ехать»

Чемпион Fight Nights Global Дмитрий Бикрёв лично знаком с Конором Макгрегором. В эксклюзивном интервью NEWS.ru он рассказал об ирландце как о человеке, назвал причины его поражения в поединке с Дастином Порье и оценил вероятность ещё одного возвращения бойца.

— Насколько такой результат — шок для вас?

— Я не сказал бы, что шок. Существовала вероятность, что события будут развиваться именно так. Я думал, что выиграет Конор, потому что он крутой, но было известно, что его мотивация уже не та, денег много, тренировок не так много. Вот это и сыграло роль. Ну и Порье очень грамотно сделал свою работу.

— Что удивило больше всего?

— Что Конор банально действовал, делал одно и то же, на ногах стоял не так, как раньше. Порье удивил тем, что стойку поменял и левый кик заряжал, это впечатлило. Было видно, что Конор ничего не может против этого сделать, даже в первом раунде.

— За счёт чего у Порье получилось победить? Только тактика?

— Хороший план на бой. Я думаю, что и мотивирован он был намного лучше, он хорошо был готов к этому бою. Не рубился раньше времени, делал свою работу, ждал, разбивал, лишал соперника движения. Он поставил Конора в неудобное положение, никто с ним ещё так не работал. И ещё один важный момент: есть чемпионы, которые просто из ада выбираются в боях, переламывают поединки, находясь в секунде от поражения, это не про Конора. Из испытаний он не может выбираться. Он не может защититься в критический момент. Если бой идёт не по его сценарию, он проигрывает. Порье оказался психологически сильнее.

Конор Макгрегор и Дастин Порье Jeff Bottari/Keystone Press Agency/Global Look Press

— Это конец карьеры для Конора?

— Сложно сказать. Если откровенно, то может она уже и закончилась давно. Место в рейтингах было неадекватное. Это были воспоминания о былых успехах, а по факту Конор почти не дрался в последнее время, тут вышел и нокаутом проиграл. У него проблемы именно в голове. Надо драться до того момента, пока ты этим горишь. Откуда это будет у человека, который богаче Дэйны Уайта?

— Хабиб говорил, что вернётся, если этот бой его впечатлит и шокирует. Как думаете, впечатлил?

— Думаю, ради Порье он не будет возвращаться. Единственная возможность была — если бы выиграл Конор, причём очень ярко. Это было бы круто для фанатов. А ради Порье — сам понимаешь. Без вариантов. Зачем ему это? Ему сейчас уже никто не интересен.

— Про реванш с Конором можно забыть?

— Однозначно да.

— Вообще в целом в возвращение Хабиба вы не верите?

— Я верил в случае победы Конора, и если он покажет какое-то яркое выступление. Для Конора Порье был удобным соперником. Это был его шанс по-настоящему вернуться, побить второй номер рейтинга, претендента на пояс. Этого не случилось, и теперь я просто не вижу смысла. Думаю, Хабиб его тоже не видит. Спортивной составляющей в этом нет. Хабиб — идеалист. Просто так он не будет выходить.

— Вы знакомы с Конором. Как случилось ваше знакомство?

— Так получилось, что я был причастен к тому, что но приезжал в Россию в 2019 году. Не говорю, что я его привёз, но сыграл определённую роль. Мы пообщались в гостинице, в ресторане, пока он был в Москве. До этого я знал Лобова, его спарринг-партнёра. И через него мы всё это устраивали.

— Какое впечатление оставил Конор?

— Очень хорошее. Он в жизни ведёт себя так же, как и на публике, человек-шоу, со всеми общается, артист, кайфует от этого всего, получает удовольствие от жизни. Была забавная история. Мой друг хотел с ним увидеться, чтобы его семилетний племянник сфотографировался с Конором. Я сказал, чтобы подъезжал к ресторану. Мы поужинали, время было часов 12 вечера, Конор вышел из ресторана, и сразу собралась толпа. И там был этот мальчик, он звал Макгрегора. Конор его увидел и сфотографировался с ним. Вообще его атакуют все, даже когда он в аэропорту в туалет ходил, его сразу обступила куча людей.

— Он Хабиба реально ненавидел, или это был чистый троллинг?

— Там нет никакой ненависти и близко. Он его уважает, о чём и говорил. Просто болельщики очень остро воспринимают этот треш-ток. У нас разные менталитеты и понятия. В этом мы не сходимся. Что для нас под запретом, для них норма.

— Что может заставить Конора вернуться после такого поражения?

— Как для Хабиба я не вижу вариантов, так и тут. Разве что какой-нибудь хайповый бой. Но этот соперник будет не из топ-5, поэтому, как он найдёт мотивацию, я не знаю. Скорее всего, это конец. Ему надо в Дагестан ехать на сборы! Вот где он смог бы сделать шаг вперёд. В Ирландии готовиться не вариант, там его все слишком уважают, не выжимают из него максимум. Если не в Дагестан, то хотя бы в Америку, и сменить спарринг-партнёров. Тренироваться нужно с теми, кто не слабее тебя.