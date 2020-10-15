Вызвавшая Бузову боксёрша сделала предложение Тимати и Криду

https://static.news.ru/photo/7744a442-0f0c-11eb-a2bc-fa163e074e61_660.jpg Ангелина Семёнова Фото: angelyalyabra_/instagram.com

Российская боксёрша Ангелина Семёнова, бросившая вызов телеведущей Ольге Бузовой, вызвала на поединок ещё двух российских артистов — Егора Крида и Тимати. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

Российский боец, общественный деятель Ангелина Семёнова, вызвавшая на бой певицу Ольгу Бузову, предложила рэперу Тимати и певцу Егору Криду провести бой и устроить «крутое шоу». Об этом она сообщила в Instagram.

Воу, парни, Тимати и Егор Крид, завязывайте воевать в Интернете, выясняйте отношения как реальные мужчины! Давайте сделаем крутое шоу! В главном бою которого Тимати будет против Егора, а я выйду против Ольги Бузовой! Уверена, что это шоу станет самым кассовым в истории российского бокса! Давайте зажжём, покажем класс и реально повеселимся! — написала Семёнова.

Рэперы Тимати и Крид устроили перепалку в соцсетях из-за шоу «Холостяк», в котором каждый из них принял участие.

28 сентября Семёнова в интервью NEWS.ru пообещала показать Бузовой, что такое настоящий бокс.

Как писал NEWS.ru, Бузова может стать лицом нового реалити-шоу, посвящённого боксу. Концепция заключается в том, что профессиональные боксёры будут проводить поединки с блогерами. Свою идею Бузова высказала на встрече с генеральным секретарём Федерации бокса России Умаром Кремлёвым.