Встречайте бойца: как в Екатеринбурге прошёл турнир RCC 9

Смешанные единоборства в России уверенно стремятся к лидерству по популярности среди всех видов спорта. Футбол пока не догнать, но с хоккеем и фигурным катанием ММА уже аргументированно спорят и иногда побеждают. В частности, благодаря таким шоу, которые регулярно проводятся на Урале промоушеном RCC. В понедельник, 3 мая, там прошёл очередной турнир, где в главном бою дрался Вячеслав Василевский с бывшим бойцом UFC, хорошо известным всем поклонникам единоборств, — Вискарди Андраде.



Бой Вячеслава Василевского — немаленькое событие для Екатеринбурга. Они видели живьём и более известных бойцов, вроде Александра Шлеменко и Сергея Ковалёва, но Василевский — это неплохо. В конце концов, Вячеслав — бывший чемпион M-1 и семикратный чемпион мира по боевому самбо.

В соперники ему привезли очень приличного человека, хотя и ветерана. Вискарди Андраде выступал в UFC, выиграл там три боя, побеждал россиянина Сергея Мартынова, дал мощный бой Шлеменко. Василевский не мог рассчитывать на слишком лёгкий поединок, и он его не получил.

Бой прошёл всю дистанцию, и в каждом из трёх раундов картина была примерно одинаковая: Вячеслав вначале разбивал соперника в стойке, порой и пропускал в ответ, но больше попадал. А к середине каждого из раундов Слава соперника эффектно переводил и перерабатывал в партере. Во втором и третьем раундах он дважды отправил бразильца в нокдаун, но тот отказывался засыпать. Как потом объяснил Вячеслав, он не добивал его умышленно.

«Чувствовал себя уверенно. Разница между нынешним мной и несколько лет назад — то, что сейчас я знаю, что нужно делать каждую секунду боя. Это благодаря тренеру Рамазану Исмаилову, который меня гоняет и составляет планы. Почему не нокаутировал Андраде? Не было такой задачи, я, наоборот, хотел провести все три раунда, прочувствовать всю дистанцию. Если бы хотел — то мог бы нокаутировать его», — сказал Василевский в клетке после боя.

Для Вячеслава эта победа важна по двум причинам: во-первых — закрепиться на победных рельсах. Он закрыл предыдущее поражение полгода назад, и важно было начать победную серию. Во-вторых, получить уверенность перед следующим боем, который состоится уже через полтора месяца: в Красноярске он встретится с Давидом Бархударяном. Там, как можно сказать с уверенность, Василевский тоже будет фаворитом.

Из других боёв вечера можно выделить соглавный, в котором Тимур Нагибин дрался с бразильцем с Тьяго Таваресом. Россиянин два раунда проводил с переменным успехом, а в третьем зарядил коленом точно в «солнышко» оппоненту и отправил его нокаут. Тьяго потребовалась медицинская помощь. Слава богу, не реанимация.

В целом на RCC всё как обычно было круто. В Екатеринбурге интерес к боям, будь то бокс или ММА, ничуть не ниже, чем в любом месте в России. Возможно, только в Дагестане фанатеют от единоборств сильнее, но на это тоже есть причины: там борьбой занимаются буквально все, и у них есть много кумиров, достигших в профессиональном спорте максимальных высот. Главный из примеров — Хабиб Нурмагомедов.

На Урале таких героев пока нет, но есть люди, способные побеждать на высоком уровне. Иван Штырков — один из них. И, конечно, боксёр Сергей Ковалёв, который ещё несколько лет назад владел тремя мировыми титулами в полутяжёлом весе и входил в топ-10 лучших боксёров вне зависимости от категории. Словом, есть свои традиции в боевых искусствах на Урале.