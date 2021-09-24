Волкановски победил Ортегу и отстоял титул UFC в полулёгком весе

Австралийский боец Алекс Волкановски (23-1) победил единогласным решением судей американца Брайана Ортегу (15-2) и отстоял титул чемпиона UFC в полулёгком весе в главном событии турнира UFC 266 в Лас-Вегасе.

Поединок стал финалом очередного сезона шоу The Ultimate Fighter. Волкановски начал бой в привычной манере, поддавливая соперника и уходя от его контратак. Несколько раз он попал жёстко с правой и левой встречал правый джеб соперника. Ортега, проиграв первый раунд, поставил чемпиону сечку под левым глазом. Претендент постепенно приспособился к стилю Волкановски и временами неплохо его встречал. После удачного удара с правой чемпион активизировался, провёл несколько комбинаций в высоком темпе и почти закрепил преимущество в бою, но пропустил встречный удар и оказался на земле, где Ортега едва не задушил его гильотиной. Концовку раунда забрал также австралиец, нанёсший несколько жёстких ударов из позиции сверху.

Ортега после гонга на перерыв с трудом поднялся и пришёл в себя. На бой его выпустили только после осмотра врача, который внимательно изучил многочисленные рассечения. Мексиканец нашёл в себе силы пойти в борьбу в четвёртом раунда, но после неудачной попытки удушения он снова отдал инициативу Волкановски, который серией ударов снова потряс Ортегу. Избитый претендент чудом достоял до финального без каких-либо шансов на победу. Все судьи отдали предпочтение Волкановски со счётом 49:46, 50:45 и 50:44.

Как стало известно ранее, перуанка с российским паспортом Валентина Шевченко (22-3) победила американку Лорен Мёрфи (15-5) техническим нокаутом в четвёртом раунде и отстояла титул чемпионки UFC в наилегчайшем весе в соглавном бою турнира UFC 266 в Лас-Вегасе.