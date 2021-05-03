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Василевский победил Андраде на турнире RCC 9

20:45, 03 мая 2021
Вячеслав Василевский, Вискарди Андраде Вячеслав Василевский, Вискарди Андраде Фото: viscardi_andrade/instagram.com

Российский боец смешанного стиля Вячеслав Василевский победил бразильца Вискарди Андраде на турнире RCC 9.

Шоу прошло в Екатеринбурге. Бой продлился все три раунда и завершился единогласным решением судей в пользу Василевского.

В соглавном бою вечера россиянин Тимур Нагибин в третьем раунде нокаутировал бразильца Тьяго Тавареса.

Эта победа стала для 32-летнего Василевского 33-й в карьере при семи поражениях. 37-летний Андраде проиграл девятый бой при 19 победах. В предыдущем поединке он уступил Александру Шлеменко нокаутом в третьем раунде, на турнире RCC 6.

3 марта Шлеменко жёстко высказался о рэпере Моргенштерне, назвав его «чертилой».

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