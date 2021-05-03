Василевский победил Андраде на турнире RCC 9

Российский боец смешанного стиля Вячеслав Василевский победил бразильца Вискарди Андраде на турнире RCC 9.
Шоу прошло в Екатеринбурге. Бой продлился все три раунда и завершился единогласным решением судей в пользу Василевского.
В соглавном бою вечера россиянин Тимур Нагибин в третьем раунде нокаутировал бразильца Тьяго Тавареса.
Эта победа стала для 32-летнего Василевского 33-й в карьере при семи поражениях. 37-летний Андраде проиграл девятый бой при 19 победах. В предыдущем поединке он уступил Александру Шлеменко нокаутом в третьем раунде, на турнире RCC 6.
3 марта Шлеменко жёстко высказался о рэпере Моргенштерне, назвав его «чертилой».