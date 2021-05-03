Василевский победил Андраде на турнире RCC 9

https://static.news.ru/photo/28dfdf78-ac38-11eb-88ba-96000091f725_660.jpg Вячеслав Василевский, Вискарди Андраде Фото: viscardi_andrade/instagram.com

Российский боец смешанного стиля Вячеслав Василевский победил бразильца Вискарди Андраде на турнире RCC 9.

Шоу прошло в Екатеринбурге. Бой продлился все три раунда и завершился единогласным решением судей в пользу Василевского.

В соглавном бою вечера россиянин Тимур Нагибин в третьем раунде нокаутировал бразильца Тьяго Тавареса.

Эта победа стала для 32-летнего Василевского 33-й в карьере при семи поражениях. 37-летний Андраде проиграл девятый бой при 19 победах. В предыдущем поединке он уступил Александру Шлеменко нокаутом в третьем раунде, на турнире RCC 6.

3 марта Шлеменко жёстко высказался о рэпере Моргенштерне, назвав его «чертилой».