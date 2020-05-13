В Японии умер заразившийся коронавирусом борец сумо

https://static.news.ru/photo/ad74d1e2-94f3-11ea-9f36-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yohei Osada/AFLO/Global Look Press

В Японии от вызванных коронавирусом осложнений умер 28-летний борец сумо Сёбуси. Из-за пневмонии у молодого человека отказали органы, сообщили в местной ассоциации сумо.

4 апреля у спортсмена начался жар, 8 апреля его госпитализировали. С 19 апреля Сёбуси находился в отделении интенсивной терапии, но состояние его здоровья лишь ухудшалось, передаёт CNN.

В ассоциации отметили, что сумоист стойко боролся с болезнью, более месяца терпя боль и страдания.

В марте впервые в истории в Осаке без участия зрителей прошёл весенний турнир по сумо на Кубок императора Японии. Меры предосторожности были приняты из-за риска распространения коронавируса, писал NEWS.ru.