«В профессионалы не собираюсь»: россияне подвели итоги ЧЕ по боксу в Сербии Шарабутдин Атаев: чемпионат Европы в Белграде — самый легкий турнир в карьере

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Муслим Гаджимагомедов

Российский боксер Муслим Гаджимагомедов не собирается переходить в профессионалы, но все же может провести один бой в профи, рассказал он NEWS.ru после победы на чемпионате Европы в Белграде. Гаджимагомедов выступает в категории до 92 кг.

Мы приезжали за золотыми медалями. Ставим цель только золото, только побеждать. Заранее настраиваемся на такой результат. Я из любителей не ухожу. Проведу профессиональный бой и вернусь снова к любителям. Наверное, за пояс чемпиона мира WBA. С китайцем, скоро расскажу подробно. Через месяц-полтора примерно намечается бой, — сказал Гаджимагомедов.

Шарабутдин Атаев, выигравший золото в весе до 86 кг, назвал прошедший чемпионат Европы самым легким турниром в своей жизни. Он стал чемпионом без боя, его соперник по финалу снялся с поединка из-за травмы.

Чемпионат Европы — самый легкий турнир в моей карьере. Провел один полноценный бой и стал победителем. Результат в любом случае есть, мы долго готовились к турниру. Я был расстроен, что изначально нужно было провести два боя, есть небольшое разочарование. Просто я был заряжен боксировать много поединков, выложить все свои силы на ринге, — заявил Атаев.

В общей сложности российские боксеры завоевали восемь золотых медалей на чемпионате Европы. Сборная России выступала с национальной символикой. За победу на турнире боксеры получат $15 тысяч, за серебро — $10 тысяч, за бронзу — $5 тысяч.