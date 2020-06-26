UFC однозначно ответил, кто первый российский чемпион

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69-летний экс-чемпион мира по боксу Роберто Дюран заразился инфекцией COVID-19 во время активной фазы эпидемии в Панаме.

Пришли результаты тестов моего отца, и у него обнаружили COVID-19. Кроме простудных симптомов, у него ничего нет. Он не в реанимации, не в респираторе, а просто находится под наблюдением. По...