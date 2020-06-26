UFC однозначно ответил, кто первый российский чемпион

Ultimate Fighting Championship Russia на официальной странице в Instargam опубликовал фотогалерею, посвящённую выступлениям российских бойцов смешанного стиля.
Отмечается, что Олег Тактаров 14 июля 1995 года «выигрывает турнир UFC 6 и завоёвывает пояс победителя Гран-при», а Хабиб Нурмагомедов 7 апреля 2018 года становится «долгожданным чемпионом из России».
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Ранее Тактаров неоднократно заявлял, что считает себя первым российским чемпионом UFC.
Как писал NEWS.ru, менеджер чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз анонсировал поединок российского бойца с американцем Джастином Гейтжи.
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