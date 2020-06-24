UFC анонсировал поединок российского и украинского бойцов

https://static.news.ru/photo/594d5f4c-b61f-11ea-9579-fa163e074e61_660.jpg Тагир Уланбеков Фото: АГН Москва/Global Look Press

Ultimate Fighting Championship (UFC) официально объявила о поединке россиянина Тагира Уланбекова и украинца Александра Доскальчука, который состоится на турнире 19 июля.

Дебютанты встретятся на турнире в Абу-Даби на «Бойцовском острове».

NEWS.ru писал, что промоутерская компания Ultimate Fighting Championship объявила, что июльские турниры 11, 15, 18 и 25 числа пройдут на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. На искусственном острове Яс в Абу-Даби оборудована вся необходимая структура, включая арену, отель, тренировочные и обеденные зоны. Доступ туда будет только у бойцов, их тренеров, сотрудников UFC и персонала острова.