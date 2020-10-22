Ученик Шлеменко оценил шансы Гейтжи победить Нурмагомедова

https://static.news.ru/photo/cfb88c90-148b-11eb-9aef-fa163e074e61_660.jpg Джастин Гейтжи Фото: Scott Taetsch/Global Look Press via ZUMA Press/Global Look Press

Российский боец Алексей Полпудников, представляющий клуб Александра Шлеменко «Шторм» поделился своим мнением о предстоящем поединке Джастина Гейтжи и Хабиба Нурмагомедова.

У Гейтжи есть очень сильный лоу-кик и сильная правая рука. К тому же он стал более умным и расчётливым бойцом. Не летит, работает методично, слушает свой угол. В стойке американец очень опасен. У него есть грозное оружие — колени. Я бы оценил шансы как 60 на 40 в пользу Хабиба, но не удивлюсь, если Гейтжи выиграет этот бой, — рассказал Полпудников NEWS.ru.

Бой Нурмагомедова и Гейтжи пройдёт 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. На кону будет стоять титул чемпиона UFC в лёгком весе.

Как писал NEWS.ru, боец UFC из Грузии Лиана Джоджуа рассказала об особом положении чемпиона Ultimate Fighting Championship (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова на «Бойцовском острове».