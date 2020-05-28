Тренер ММА Владимир Осия арестован

Тренер по смешанным единоборствам (ММА) Владимир Осия и ещё один фигурант дела об организации убийства директора торгового центра в Подмосковье арестованы.
Соответствующее решение принял Солнечногорский городской суд Подмосковья. Об этом
По ходатайству следователя судом в отношении двух мужчин, подозреваемых в совершении убийства директора торгового центра (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — передаёт агентство её слова.
Накануне, 27 мая, судом были арестованы ещё трое подозреваемых.
Ранее NEWS.ru писал о том, что полицейские обнаружили более 1,7 кг кокаина возле дома тренера Владимира Осии. Его подопечным является боец смешанного стиля (ММА) Магомед Исмаилов.
Добавьте наши новости в избранные источники