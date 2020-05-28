Тренер ММА Владимир Осия арестован

https://static.news.ru/photo/66a05cf8-a0fd-11ea-a62a-fa163e074e61_660.jpg Владимир Осия Фото: golden_team_fight_club/instagram.com

Тренер по смешанным единоборствам (ММА) Владимир Осия и ещё один фигурант дела об организации убийства директора торгового центра в Подмосковье арестованы.

Соответствующее решение принял Солнечногорский городской суд Подмосковья. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на представителя Главного следственного управления СК РФ по Московской области Ольгу Врадий.

По ходатайству следователя судом в отношении двух мужчин, подозреваемых в совершении убийства директора торгового центра (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — передаёт агентство её слова.

Накануне, 27 мая, судом были арестованы ещё трое подозреваемых.

Ранее NEWS.ru писал о том, что полицейские обнаружили более 1,7 кг кокаина возле дома тренера Владимира Осии. Его подопечным является боец смешанного стиля (ММА) Магомед Исмаилов.