Тренер Минеева раскритиковал русских фанатов после драки с Исмаиловым

https://static.news.ru/photo/39288cec-46a6-11eb-8818-fa163e074e61_660.jpg Фото: Расул Магомедалиев/vk.com

Расул Магомедалиев, тренер российского бойца смешанного стиля Владимира Минеева, раскритиковал русских болельщиков за то, что не вступились за его ученика во время потасовки с дагестанцем Магомедом Исмаиловым.

Очень неприятно это видеть, особенно когда два спортсмена, два мужика раскачивают бой. Настолько некрасиво, настолько унизительно видеть, как дагестанцы, россияне, нападают толпой на моего ученика Минеева. Будь я там, я не допустил бы этого базара между ними. Я не допустил бы, чтобы эту бескультурную картину смотрела вся Россия и чтобы говорила, что, как обычно, дагестанцы толпой напали на одного русского. А знаете что обидно? Ни один русский парень не вышел туда ему помочь, просто им позор, — приводит слова Магомедалиева Tofight.ru.

Потасовка между Исмаиловым и Минеевым случилась 24 декабря во время турнира AMC Fight Nights Global. После одного из боёв Минеев вошёл в клетку и бросил Исмаилову вызов. Вскоре тот вбежал в клетку, обвинил Владимира в трусости и между ними завязалась драка. В клетку вбежало много посторонних людей, которые принялись бить Минеева. В дело вмешалась полиция.

Минеев и Исмаилов провели бой в октябре 2018 года, и судьи зафиксировали в нём ничью. 30-летний Минеев выиграл 14 боёв, один проиграл и один свёл вничью. Профессиональный рекорд 34-летнего Исмаилова — 18 побед, два поражения и одна ничья. 13 декабря в Москве он единогласным решением судей победил Ивана Штыркова.

Промоутер Камил Гаджиев назвал драку между Минеевым и Исмаиловым чистой импровизацией.

NEWS.ru писал, что после потасовки с Минеевым Исмаилов был доставлен в отделение полиции.