Камил Гаджиев прокомментировал потасовку Исмаилова и Минеева

https://static.news.ru/photo/d5e61688-469e-11eb-ae17-fa163e074e61_660.jpg Камил Гаджиев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Промоутер, один из руководителей компании AMC Fight Nights Global Камил Гаджиев прокомментировал потасовку с участием бойцов Магомеда Исмаилова и Владимира Минеева.

На самом деле это в чистом виде импровизация Минеева. Он сидел, увидел Магу и сказал: «Пойду ему сейчас вызов кидать». Кто ему откажет в такой момент? Драка — это плюс для раскрутки боя, но если бы знал, что так будет, никогда бы его в клетку не пустил. На самом деле не они спровоцировали драку. Там просто с Магой кто-то был. Если бы между ними оставалось, то того, что вы видели, не было бы. Мага дёрнулся в сторону Вовы, потом Вова, снова Мага, Вова. Их бы разняли, они пошумели и всё, — приводит слова Гаджиева YouTube-канал «Ушатайка».

Потасовка между Исмаиловым и Минеевым случилась 24 декабря во время турнира AMC Fight Nights Global. После одного из боёв Минеев вошёл в клетку и бросил Исмаилову вызов. Вскоре тот вбежал в клетку, обвинил Владимира в трусости и между ними завязалась драка. В клетку вбежало много посторонних людей, в дело вмешалась полиция.

Минеев и Исмаилов провели бой в октябре 2018 года, и судьи зафиксировали в нём ничью. 30-летний Минеев выиграл 14 боёв, один проиграл и один свёл вничью. Профессиональный рекорд 34-летнего Исмаилова — 18 побед, два поражения и одна ничья. 13 декабря в Москве он единогласным решением судей победил Ивана Штыркова.

NEWS.ru писал, что после драки с Минеевым Исмаилов был доставлен в отделение полиции.