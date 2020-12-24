Исмаилов и Минеев устроили массовую драку на вечере Fight Nights

https://static.news.ru/photo/95457156-4620-11eb-88c6-fa163e074e61_660.jpg Магомед Исмаилов Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Российские бойцы смешанного стиля Магомед Исмаилов и Владимир Минеев устроили массовую драку в клетке на шоу AMC Fight Nights: Winter Cup в Москве. Видео было опубликовано на YouTube-канале Sport24ru.

Ни один из них не был участником шоу. После одного из боёв Минеев вошёл в клетку и сказал, что хочет встретиться с Исмаиловым. Вскоре тот вбежал в клетку, обвинил Владимира в трусости и между ними началась потасовка. Бойцов разнимала полиция.

Минеев и Исмаилов провели бой в октябре 2018 года, и судьи зафиксировали в нём ничью. С тех пор бойцы неоднократно вступали в перепалки в социальных сетях и заявляли о готовности провести реванш.

В активе 34-летнего Исмаилова 17 побед в ММА, 2 поражения и одна ничья. 30-летний Минеев выиграл 14 боёв, один проиграл и один свёл вничью.

20 декабря NEWS.ru писал, что тренер Исмаилова анонсировал его бой с Александром Шлеменко.

Профессиональный рекорд Исмаилова — 18 побед, два поражения и одна ничья. 13 декабря в Москве он единогласным решением судей победил Ивана Штыркова.