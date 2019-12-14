https://static.news.ru/photo/efa22ede-1e79-11ea-b713-fa163e074e61_660.jpg Александр Логинов Фото: PETTER ARVIDSON/www.imago-images.de/Global Look Press

Личный тренер Александра Логинова Александр Касперович прокомментировал состояние подопечного на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене и санкции WADA в отношении России.

Я стараюсь поддержать Александра психологически и решать с ним рабочие моменты. В начале сезона у него были проблемы, но они потихоньку уходят. Спортсмен приходит в то состояние, в котором он должен быть. Самый основной старт — это чемпионат мира. К нему надо подойти в боеспособном состоянии. Саша вступил в борьбу за Кубок мира, а там как карта ляжет, — рассказал Касперович NEWS.ru.

Также Касперович отметил, что со стрельбой у Логинова нет проблем, но есть небольшие проблемы с дистанционной скоростью, которые вызваны недостатком проделанной работы на последнем этапе подготовки. При этом он считает, что Логинова как спортсмена, отбывшего наказание, новые допинговые расследования в отношении российского биатлона не должны коснуться.

Как писал NEWS.ru, российские биатлонистки стали серебряными призёрами эстафеты на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене.