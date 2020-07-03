Тактаров о кончине Нурмагомедова: ушёл тренер и учитель

https://static.news.ru/photo/9b61a58a-bd29-11ea-b018-fa163e074e61_660.jpg Олег Тактаров Фото: Bridge of Arts Press Office/Global Look Press

Бывший боец ММА и актёр Олег Тактаров отреагировал на кочнуну Абдулманапа Нурмагомедов, отца чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

Ушёл очень хороший человек. Тренер и учитель. Спи спокойно..., — написал Такторов в своем Instagram, выложив видео с совместной тренировкой Нурмагомедова-старшего.

Ранее бывший президент ФК «Спартак» Андрей Червиченко отреагировал на смерть Абдулманапа Нурмагомедова, и предположил развитие дальнейшей карьеры Хабиба.

О кочине Абдулманапа Нурмагомедова ранее сообщил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. В последние недели Абдулманап находился в очень тяжёлом состоянии в реанимации одной из столичных больниц. Врачи диагностировали осложнения после из-за COVID-19. 22 июня Хабиб Нурмагомедов заявил, что состояние его отца остаётся тяжёлым. Врачам удалось вылечить COVID-19, однако последствия инфекции влияют на организм. Президент Владимир Путин ранее пообещал бойцу посодействовать в лечении его отца и тренера.