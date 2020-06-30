Червиченко объяснил вечную проблему «Спартака»

https://static.news.ru/photo/0d1f9a28-bb0a-11ea-9511-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/PFCCSKAMOSCOW

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на поражение «красно-белых» в гостевом матче против ЦСКА со счётом 0:2 в рамках 25-го тура Российской премьер-лиги.

Отличный матч, прям такой за последнее время после рестарта, наверное, лучший и по накалу, и по красоте. Супер! Честно говоря, результат стал немного неожиданным. Я думал, «Спартак» не проиграет. На мой взгляд, «красно-белые» смотрели свежее, лучше бежали, прессинговали. И в принципе, может, было меньше сыгранности и силы, но «Спартак» выглядел лучше ЦСКА. Не получилось выиграть.

Он объяснил главную проблему «Спартака», с которой, кажется, невозможно бороться.

У спартаковцев есть небольшая проблема — когда команда играет один-два матча хорошо, все вокруг начинают грезить и мечтать, что теперь клуб всех победит, всех на своём пути сметёт и вообще это теперь лучшая команда. И как правило, третий-четвёртый матч — фиаско, — сказал Червиченко корреспонденту NEWS.ru.

По словам бизнесмена, на самой команде вряд ли сказалось отсутствие болельщиков. Но он отметил, что «спартаковские болельщики самые, в хорошем смысле, фанатичные, самые преданные».

Не думаю, что их отсутствие сильно сказалось на мастерстве, но в эмоциональном плане чего-то не хватало. Как болельщики могли помочь Максименко не допустить этот мяч? — задаётся вопросом он.

Кроме того, спортивный функционер считает, что ЦСКА в этом матче выглядел очень неплохо, а молодые ребята, которые защищают цвета клуба, не выглядят «новобранцами».

В «Спартаке» видно, когда выпускают молодого, — там немного ошибся, тут не хватило опыта — бросается в глаза. У «армейцев», мне кажется, это меньше заметно. Подкрепление, которое подходит, то ли более обыгранное, то ли более интегрировано в команду. Но состав, который мы увидели против «Спартака», точно может доплыть до еврокубков, — заключил Червиченко.

Другой матч вторника между московским футбольным клубом «Локомотив» и «Крыльями Советов» завершился со счётом 1:1. Счёт на 14-й минуте открыл нападающий «Крыльев» Деян Радонич. На последней минуте матча счёт сравнял Алексей Миранчук, писал NEWS.ru.