Тайсон Фьюри назвал дату своего следующего боя

Чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри объявил, что 5 декабря он вернётся на ринг.
Большое объявление: Цыганский король возвращается в Соединённое Королевство. Лондон, 5 декабря. Соперника объявим позднее. Не могу дождаться возвращения на ринг, чтобы снова сделать то, что я делаю лучше всего, — написал спортсмен в Twitter.
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Запись сопровождается видеороликом, в котором Фьюри заявляет, что «совершенно определённо» поборется 5 декабря и уверяет, что его соперника назовут «очень-очень скоро».
В феврале 2020 года в своём последнем поединке 32-летний британец победил техническим нокаутом представителя США Деонтея Уайлдера. Почти сразу после боя американец активировал опцию о бое-реванше. Как писал NEWS.ru, в октябре Фьюри от этого боя отказался.
В активе Тайсона Фьюри 30 побед (21 — нокаутом), одна ничья и ни одного поражения.
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