Острый на язык Пётр Ян не успел стать чемпионом UFC, как нажил себе врагов в лице заслуженных ветеранов ММА Андрея Орловского и Алексея Олейника. Осуждают его и более молодые коллеги, например Тимур Валиев. Со стороны реплика «чистая шкура» в адрес человека, который старше на 14 лет и имеет серьёзные заслуги в спорте, выглядит дико, однако в этой истории не всё так просто. NEWS.ru разобрал суть конфликта Яна и Олейника, а также спросил мнение другого заслуженного ветерана — Олега Тактарова.

Яблоко раздора в Чикаго

Когда-то Пётр Ян и Андрей Орловский представляли клуб «Архангел Михаил», который базируется в Екатеринбурге и щедро финансируется на деньги олигарха, главы «Русской медной компании» Игоря Алтушкина, проводящего также турниры по боксу и ММА. Недопонимание между ними возникло в прошлом году на турнире в Чикаго, и в этом сходятся в показаниях оба бойца. По пути на стадион Орловский пожелал побеседовать с молодым коллегой, которому предстояло выйти на бой с Джимми Риверой, однако тот его проигнорировал, предпочитая слушать музыку и настраиваться на бой.

Для Яна это была нормальная ситуация — уйти в себя перед важной схваткой, однако он никак не объяснил своё поведение, что Орловский воспринял как оскорбление. Характер у белорусского экс-чемпиона действительно обидчивый. Можно вспомнить, как он рефлексировал по поводу вопросов о нокаутах и «хрустальной» челюсти, сбегал из студии «Матч ТВ», как поражение от Фёдора Емельяненко до сих пор сидит занозой у него в сердце. Был ещё случай после победы в одном из недавних поединков, где Орловский назвал своих хейтеров грубым словом, обозначающим представителей нетрадиционной ориентации. Впоследствии ему пришлось просить прощения у ЛГБТ-сообщества. Сопоставив эти факты, легко предположить, что Орловский раздул из мухи слона и затаил стойкую обиду на Яна.

Андрей Орловский vk.com/best_of_mma

«Старый гонит» и ищет выгоду для себя

В последующих интервью Орловский не раз отпускал колкости в адрес Петра, говоря, что он «зазвездился», называя его «высокомерным типом». Россиянин эти пассажи игнорировал. После очередного эфира Орловский в ответ на вопрос о завоевании Яном титула даже не упомянул Петра, зато от души поздравил Игоря Алтушкина, клуб «Архангел Михаил» и всех его сотрудников.

Да я в принципе просто рад за Екатеринбург, за клуб «Архангел Михаил», за Алтушкина Игоря Алексеевича, за Антона [Глазырина], за Анну [Минину]. Им нужна была эта победа. Рад за них, молодцы, поздравляю, — сказал Орловский в эфире своего Instagram.

Яна, увидевшего в этом заявлении неприкрытый подхалимаж и желание снова покормиться с руки олигарха, прорвало. В Insagram он прокомментировал это видео одной фразой: «чистая шкура».

Если исходить из сути вопроса, то Орловский поступил некрасиво как отзываясь за глаза о Петре, так и называя завоевание чемпионского пояса исключительно заслугой команды, а не самого бойца. Но по форме Ян перегнул палку, отпустив грубую реплику в отношении человека старше себя. К тому же в другом комментарии он назвал Орловского 50-летним стариком, что тоже не делает ему чести.

Перед поединком с Жозе Альдо его спрашивают: «За кого будешь болеть в этом бою? У кого какие шансы?» На что он отвечает, дословно цитирую его слова: «Я хочу выступать за «Архангел Михаил», что-то там за меня сказал, что я опять какой-то высокомерный. Ладно, думаю, старый гонит, не обращал уже на него внимания. Мужику 50 лет, а он как, не знаю там, для себя какие-то выгоды ищет. Поэтому я так оценил его, потому что в его высказываниях это выглядело именно так. Что он не может ответить на вопрос, который ему задают. А начинает сразу: «Я вот хочу выступать за это, я хочу это», — рассказал Ян в эфире своего Instagram.

Олейник заступился за старую гвардию, а Тактаров намекнул на давний конфликт

Именно такая излишне дерзкая реакция Яна и поставила его из выигрышной ситуации в конфликте на место агрессора и грубияна, который не уважает старших. Первым его поведение осудил Алексей Олейник, который до этого поддерживал дружеские отношения с обоими участниками конфликта. Он сам связался с Орловским, когда был шокирован выпадом в его адрес.

Алексей Олейник Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Это точно не по-нашему, не по-русски начинать новое звание с того, чтобы разбираться в Интернете, тем более со своими соотечественниками. И снисходить до того, что какие-то гадости о ком-то писать, даже если этот человек неправ. Как правило, когда ты достиг огромной цели, ты должен быть снисходительным к людям. Я даже не говорю о том, что человека старше тебя на 10–15 лет оскорблять нельзя, — заявил Олейник.

Другой ветеран UFC, первый российский обладатель чемпионского пояса Олег Тактаров, напротив, заступился за россиянина. Он заявил, что у этого противостояния давние корни, а Орловский просто решил в очередной раз таким высказыванием напомнить о себе.

Орловскому хочется, чтобы о нём говорили как о человеке, оставившем после себя огромный пласт истории, а народ не хочет этого делать. Поэтому он сам пытается напомнить о себе любыми способами. Петру этот конфликт был абсолютно не нужен, но слово за слово, где-то журналисты переврали, и он не сдержался, дав свою резкую оценку. Я думаю, их конфликт берёт начало ещё в клубе «Архангел Михаил», когда у них что-то произошло. Пётр, наверное, что-то знает про Орловского лучше нас. Я тоже примерно понимаю, в чём там дело, но не хочу своими догадками дальше обострять ситуацию, — рассказал Тактаров NEWS.ru.

Как бы то ни было, а конфликт двум блестящим русскоязычным бойцам не к лицу. Более того, выяснить отношения в клетке у них не получится, так как Орловский почти вдвое тяжелее, а потому при встрече им лучше пожать друг другу руки и выяснить все разногласия в личной беседе.