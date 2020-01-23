https://static.news.ru/photo/c9d90eca-3ddc-11ea-9b46-fa163e074e61_660.jpg Александр Емельяненко Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Популярные российские бойцы Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов 7 февраля проведут пресс-конференцию в Москве в 19:00.

Как сообщает пресс-служба Absolute Championship Akhmat, мероприятие состоится в кинотеатре «Октябрь» на Новом Арбате. Болельщики могут посетить мероприятие, купив билеты по цене 300 рублей.

Это будет первое промомероприятие турнира АСА 107, который пройдёт в Москве 3 апреля. На нём ожидается дуэль взглядов участников главного события и острая словесная дуэль.

Как писал NEWS.ru, менеджер Нурмагомедова оценил возможность замены Фергюсона на Макгрегора в бою за титул чемпиона UFC в лёгком весе.