Популярные российские бойцы Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов 7 февраля проведут пресс-конференцию в Москве в 19:00.
Как сообщает пресс-служба Absolute Championship Akhmat, мероприятие состоится в кинотеатре «Октябрь» на Новом Арбате. Болельщики могут посетить мероприятие, купив билеты по цене 300 рублей.
Это будет первое промомероприятие турнира АСА 107, который пройдёт в Москве 3 апреля. На нём ожидается дуэль взглядов участников главного события и острая словесная дуэль.
Как писал NEWS.ru, менеджер Нурмагомедова оценил возможность замены Фергюсона на Макгрегора в бою за титул чемпиона UFC в лёгком весе.
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