Шлеменко сравнил Моргенштерна с «Сектором газа»

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Российский боксёр Александр Поветкин объяснил поражение от британца Диллиана Уайта. У него было странное состояние, которое можно сравнить с опьянением. Слова спортсмена приводит РИА Новости.

Я проиграл. Я не знаю, из-за чего, трудно назвать причину. Вы знаете, трудно описать своё ощущение. Я вышел на ринг, наверное, как будто пьяным... Хотя я и не пью. А...