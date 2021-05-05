Шлеменко сравнил Моргенштерна с «Сектором газа»

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко снова раскритиковал рэпера Моргенштерна и сравнил его с советской и российской панк-рок-группой «Сектор газа». Слова экс-чемпиона приводит Bellator.
Ребята, вы забыли, что «Сектор газа», «Красная плесень» и ещё какие-то помойки были запрещены в нашей стране. Хоть один телеканал или радиостанция крутили «Красную плесень»? Конечно, нет. Это было табу... Пускай Моргенштерн будет таким же табу и развивается точно так же. Его один из крупнейших банков делает своим лицом, его показывают федеральные телеканалы, его награждает GQ. Где такое было с «Сектором газа» и «Плесенью»? — сказал Шлеменко.
Это уже не первый раз, когда Шлеменко высказывается о Моргенштерне. 3 мая он назвал его «чертилой».
7 мая Шлеменко проведëт бой под эгидой российского промоушена AMC Fight Nights. Соперником 36-летнего россиянина будет бразилец Марсиу Сантос.