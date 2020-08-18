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Шлеменко оценил шансы Гейтжи в бою с Нурмагомедовым

21:56, 18 августа 2020
Алексанр Шлеменко Алексанр Шлеменко Фото: Ruslan90/wikipedia.com

Российский боец ММА Александр Шлеменко рассказал, чем опасен Джастин Гейтжи в поединке с чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.

Думаю, все пять раундов Нурмагомедов будет доминировать и победит. Но Гейтжи хватит навыков и подготовки, чтобы пытаться как-то защищаться. Гипотетически у него есть хороший шанс в начале боя. Но у Хабиба за всю карьеру не было пропущенных жёстких ударов. Он отличался хорошей дисциплиной, — приводит слова Шлеменко «Чемпионат».

Также боец отметил, что Хабиб доведёт бой до конца, будет пытаться финишировать, но Гейтжи сумеет защититься.

Как писал NEWS.ru, экс-претендент на титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе американец Энтони Джонсон решил возобновить карьеру.

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