Шлеменко оценил шансы Гейтжи в бою с Нурмагомедовым

Российский боец ММА Александр Шлеменко рассказал, чем опасен Джастин Гейтжи в поединке с чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.
Думаю, все пять раундов Нурмагомедов будет доминировать и победит. Но Гейтжи хватит навыков и подготовки, чтобы пытаться как-то защищаться. Гипотетически у него есть хороший шанс в начале боя. Но у Хабиба за всю карьеру не было пропущенных жёстких ударов. Он отличался хорошей дисциплиной, — приводит слова Шлеменко «Чемпионат».
Также боец отметил, что Хабиб доведёт бой до конца, будет пытаться финишировать, но Гейтжи сумеет защититься.
Как писал NEWS.ru, экс-претендент на титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе американец Энтони Джонсон решил возобновить карьеру.