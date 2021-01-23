Шлеменко объяснил, почему Нурмагомедов не вернётся в UFC

https://static.news.ru/photo/05c9a856-5e14-11eb-adfb-fa163e074e61_660.jpg Хабиб Нурмагомедов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший чемпион Bellator Александр Шлеменко считает, что после поражения Конора Макгрегора американцу Дастину Порье в главном поединке UFC 257 российский боец Хабиб Нурмагомедов не вернётся в октагон.

Он не вернётся, однозначно. Что они показали? Порье побеждал и делал это довольно легко. Он завершил поединок во втором раунде. Скорее, слова Хабиба о возвращении были адресованы больше Конору — если он сможет показать, то вернётся. А что в итоге? То, что он впервые проиграл нокаутом? Хабиба это не впечатлит, потому что для него главное — спортивная составляющая, а тут её нет, — сказал Шлеменко корреспонденту NEWS.ru.

В главном бою вечера турнира UFC 257 американский легковес Дастин Порье нокаутировал ирландца Конора Макгрегора во втором раунде. Это была вторая встреча бойцов. Ранее они боролись друг против друга в 2014 году, где Макгрегор в первом раунде одержал победу.

Ранее президент UFC Дэйна Уайт рассказал, кто проведёт поединок, если Хабиб Нурмагомедов не вернётся в октагон, писал NEWS.ru.