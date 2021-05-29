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Единоборства

Сборная России завоевала наибольшее количество медалей на ЧЕ по самбо

21:48, 29 мая 2021
Фото: Фото: самбо-70.рф

В Лимасоле (Кипр) завершился чемпионат Европы по самбо. Российские спортсмены стали первыми в общем зачёте, завоевав наибольшее количество медалей.

В командном зачёте в спортивном самбо россияне заняли первое место. Следом за ними расположились представители Грузии. Третьими стали белорусы.

В командном зачёте женского самбо лучшими стали спортсменки из России. Второе место досталось украинкам. А следом идут представители Белоруссии.  

В боевом самбо первое место осталось за национальной командой Украины. Далее расположились россияне. Тройку лидеров замкнула сборная Израиля.

Ранее в первый день чемпионата Европы по самбо один из поединков завершился конфликтом. Российский самбист Магомед Гаджиев победил в схватке до 71 килограмма представителя Азербайджана Эмиля Хасанова болевым приёмом. Однако 33-летний азербайджанец не согласился с решением арбитров, ссылаясь на готовность продолжить поединок.

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