Сборная России завоевала наибольшее количество медалей на ЧЕ по самбо

В Лимасоле (Кипр) завершился чемпионат Европы по самбо. Российские спортсмены стали первыми в общем зачёте, завоевав наибольшее количество медалей.
В командном зачёте в спортивном самбо россияне заняли первое место. Следом за ними расположились представители Грузии. Третьими стали белорусы.
В командном зачёте женского самбо лучшими стали спортсменки из России. Второе место досталось украинкам. А следом идут представители Белоруссии.
В боевом самбо первое место осталось за национальной командой Украины. Далее расположились россияне. Тройку лидеров замкнула сборная Израиля.
Ранее в первый день чемпионата Европы по самбо один из поединков завершился конфликтом. Российский самбист Магомед Гаджиев победил в схватке до 71 килограмма представителя Азербайджана Эмиля Хасанова болевым приёмом. Однако 33-летний азербайджанец не согласился с решением арбитров, ссылаясь на готовность продолжить поединок.