Сборная России завоевала наибольшее количество медалей на ЧЕ по самбо

Фото: Фото: самбо-70.рф

Анастасия Савина NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

В Казани завершился турнир лиги Хабиба Нурмагомедова Eagle FC, в главном бою которого россиянин Владимир Дайнеко (12-5) из клуба Александра Волкова «Стрела» нокаутировал в первом раунде украинца Леонида Тимошенко (4-2) и стал претендентом на чемпионский титул в тяжёлом весе.

В середине первого раунда соперники обменялись жёсткими попаданиями, после которых Тимошенко безуспешно попытался перевести бой в партер. Россиянин уверенно чувствовал себя в стойке и встречным правым ударом вскоре нокаутировал своего...