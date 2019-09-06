Российский боец Ultimate Fighting Championship Дамир Исмагулов получил травму в ходе поединка с бразильцем Тьягу Мойзесом на турнире в Китае, и теперь ему предстоит операция.
На 30-й секунде первого раунда я пропустил удар в ногу и травмировал колено. Мне предстоит операция, затем лечение, восстановление и реабилитация, из-за чего я очень расстроен. Хотел показать себя в ещё одном бою в этом году, но получилось так, как получилось, — рассказал Исмагулов News.ru.
Также боец отметил, что планировал выступить 9 ноября на турнире UFC в Москве в новой для себя категории до 66 кг.
Полностью интервью с Исмагуловым читайте на сайте News.ru в разделе «Спорт».