https://static.news.ru/photo/d3db5dea-d146-11e9-bb1a-fa163e074e61_660.jpg Фото: ismagulov_damir/instagram.com

Российский боец Ultimate Fighting Championship Дамир Исмагулов получил травму в ходе поединка с бразильцем Тьягу Мойзесом на турнире в Китае, и теперь ему предстоит операция.

На 30-й секунде первого раунда я пропустил удар в ногу и травмировал колено. Мне предстоит операция, затем лечение, восстановление и реабилитация, из-за чего я очень расстроен. Хотел показать себя в ещё одном бою в этом году, но получилось так, как получилось, — рассказал Исмагулов News.ru.

Также боец отметил, что планировал выступить 9 ноября на турнире UFC в Москве в новой для себя категории до 66 кг.

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