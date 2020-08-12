Рой Джонс прокомментировал перенос боя с Тайсоном

https://static.news.ru/photo/735f1a20-dc93-11ea-b81b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Экс-чемпион мира в трёх весовых категориях американец Рой Джонс прокомментировал перенос выставочного боя с Майком Тайсоном, который состоится в Калифорнии 28 ноября.

28 ноября — это выходные, которые выпадают на День благодарения, и это лучшее время для продаж у PPV, так как все будут дома. Организаторы поединка пытаются максимизировать прибыль от трансляций. Перенос даст больше времени, чтобы тщательно подготовиться и больше времени для того, чтобы этот бой увидел весь мир, а не несколько стран, — рассказал Джонс NEWS.ru.

Также боксёр рассказал, как перенос отразится на его подготовке к бою и что придётся изменить.

Мне придётся немного замедлить подготовку, потому что в таком темпе, как я готовлюсь сейчас, я буду готов ментально и физически к сентябрю, но в сентябре организаторы не дадут мне драться с кем-то другим. Поэтому мне придётся немного сбросить обороты. Ментально я уже начал готовиться, и мне сейчас нужна просто мишень для боя в сентябре, и мне всё-равно, кто будет этой мишенью, но так как выходить на бой с кем-то другим — против правил моего контракта, процесс подготовки придётся изменить, — отметил Джонс.

Выставочный поединок двух легендарных боксёров — 54-летнего Тайсона и 51-летнего Джонса — первоначально должен был пройти 12 сентября, но был перенесён. По некоторым источникам, организаторы за счёт этого могут получить дополнительный доход, например от продажи билетов. Поединок запланирован в формате восьми раундов в 12-унцевых перчатках, а боксёры не должны стремиться отправить друг друга в нокаут, писал NEWS.ru.