Пётр Ян бросил вызов Конору Макгрегору

https://static.news.ru/photo/a66d7d4a-f11e-11ea-a7d0-fa163e074e61_660.jpg Пётр Ян Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Чемпион UFC в легчайшем весе, российский боец Пётр Ян вызвал на бой ирландца Конора Макгрегора.

Ян выложил в Instagram фрагмент шоу «Вечерний Ургант». На видео боец и телеведущий устроили шуточную дуэль. После долгой подготовки Ян наносит единственный удар ногой Ивану Урганту, якобы посылая того в нокаут. В подписи к публикации российский чемпион UFC обращается к Макгрегору на английском языке. Ян предупреждает ирландца, что тот будет следующим.

Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе, победив 12 июля бразильца Жозе Алду. Следующим соперником россиянина вероятнее всего будет боец из США Алджамейн Стерлинг. Как писал NEWS.ru, Ян рассчитывает, что защита титула состоится 24 октября, на том же турнире, где встретятся Хабиб Нурмагомедов и Джастин Гейтжи. Соперник Яна отметил, что не прочь провести бой в октябре.