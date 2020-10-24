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Промоутер оценил форму Поветкина перед реваншем с Уайтом

12:34, 26 октября 2020
Александр Поветкин Александр Поветкин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Промоутер Андрей Рябинский, представляющий интересы Александра Поветкина, оценил форму российского боксёра в преддверии его реванша с британцем Диллианом Уайтом. 

Александр пообещал, что на подготовку отдаст все силы и подойдёт к бою в хорошей форме. Уже поздно вносить коррективы в его работу в защите, Саша — олимпийский чемпион, техника у него давно сформировалась. Я бы больше уделил внимание физической подготовке и спаррингам. Он должен быть функционально готов к 12 раундам, — приводит слова Рябинского Boxingscene. 

Первый бой Поветкина с Уайтом прошёл 22 августа в Англии и завершился победой россиянина нокаутом в пятом раунде. Реванш запланирован на 21 ноября.

Ранее Поветкин поделился ожиданиями от реванша с англичанином Диллианом Уайтом, писал NEWS.ru.

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