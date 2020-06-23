В предстоящий уик-энд последний оппонент Хабиба Нурмагомедова в бою за титул чемпиона UFC в лёгком весе Дастин Порье встретится с рвущимся в элиту новозеландцем Дэном Хукером. Хотя предварительные расклады говорят в пользу Бриллианта, печальная судьба большинства предыдущих соперников Хабиба, которым так и не удалось вернуться на свой уровень, выступает для него как предупреждение.

До встречи с россиянином прошлой осенью Порье имел серию из пяти побед и завоевал титул временного чемпиона в бою с другим выходцем из полулёгкого веса гавайцем Максом Холлоуэем. Однако бой с Нурмагомедовым прошёл по предсказуемому сценарию. Лишь во втором раунде американец потряс соперника в стойке, но не сумел развить успех, а затем предсказуемо проиграл удушающим приёмом. В бою с топовым претендентом он постарается доказать, что на его карьере в UFC ещё рано ставить крест, однако для большинства других оппонентов Хабиба встреча с непобеждённым чемпионом стала роковой. В пору говорить о проклятии российского бойца, как в своё время говорили о проклятье Фёдора Емельяненко, разрушившего карьеры более десятка именитых соперников.

Конор Макгрегор, октябрь 2018 года

Поединок, претендующий на статус главного боя уходящего десятилетия, фанаты вспоминают до сих пор и мечтают о реванше. Благодаря этому бою Хабиб Нурмагомедов не только стал звездой первой величины в ММА, но и зарекомендовал себя, как одного из лучших бойцов вне весовых категорий, так как не только уничтожил чемпиона UFC в двух весовых категориях, но и отправил его в нокдаун во втором раунде.

Но если Хабиб с тех пор сохраняет титул и готовится к его защите, то Макгрегор потерял мотивацию, отправился в мировое турне с рекламой своего виски, дважды заявлял о завершении карьеры, а в единственном бою предсказуемо побил едущего с ярмарки Ковбоя Дональда Серроне. Очевидно, что шансов получить денежный бой в этой ситуации у ирландца немного, а заново проходить путь на вершину он не хочет.

Эл Яквинта, апрель 2018 года

На этом турнире Нурмагомедов впервые стал чемпионом UFC, но произошло это при неожиданных обстоятельствах. Его оппонент и временный на тот момент чемпион в лёгком весе Тони Фергюсон получил травму колена и был заменён на Эла Яквинту, который готовился совсем к другому сопернику. Хабиб валял американца итальянского происхождения три раунда и забрал пояс, победив с разгромным счётом.

Яквинта удостоился похвалы за то, что продержался до конца, но дальнейшая его карьера была не столь успешна. В 2019 году он проиграл как вернувшемуся в лёгкий вес ветерану Дональду Серроне, так и проспекту Дэну Хукеру и сейчас не рассматривается даже в качестве ближайших претендентов на титул.

Эдсон Барбоза, декабрь 2017

На момент встречи с Хабибом бразилец слыл одним из самых грозных нокаутёров лёгкого веса, а его разрушительных ударов коленями боялся весь дивизион. Нурмагомедов не смог закончить досрочно их поединок, хотя при первой же возможности без труда валил соперника в партер, где обрабатывал тяжелейшими ударами. После этого поражения Барбоза выиграл лишь один поединок из пяти, причём речь идёт не о спаде, а именно о невезении.

Кевин Ли победил его, выйдя на бой с перевесом, а в последних двух поединках с Полом Фелдером и Дэном Иге Барбоза становился жертвой необъективного судейства, причем в первом случае россиянка Мария Махмутова отдала его сопернику все три раунда. Не помог пока Барбозе и переход в полулёгкий вес.

Майкл Джонсон, ноябрь 2016

Лёгкий и подвижный темнокожий ударник оказался серьёзным испытанием для Хабиба. В первом раунде его движения и стремительные атаки долгое время не позволяли россиянину перевести бой в удобную для себя стихию, а однажды он крепко болтанул Нурмагомедова. Лишь во втором раунде будущий чемпион UFC взял бой под контроль и завершил его обратным узлом локтя.

Для Джонсона тяжёлые времена настали почти сразу. В следующих поединках он досрочно уступил Джастину Гейтжи и Даррену Элкинсу, затем вернулся в полулёгкий вес, где выиграл пару боёв, но сейчас идёт на серии из трёх поражений подряд и если дело так пойдёт и дальше, то скоро сравняет число побед и поражений.

Даррел Хорчер, апрель 2016

Пожалуй, самая неоднозначная победа Нурмагомедова в UFC. На этом турнире его бой с Тони Фергюсоном пытались организовать в первый раз, но эта попытка провалилась, как и четыре последующие. После травмы американца Хабиб принял проигрышное со всех сторон предложение побиться с новичком лиги Дарреллм Хорчером. Россиянин сам два года не выступал из-за травм и нуждался в поединке. В итоге одностороннее избиение завершилось во втором раунде.

Хорчер провёл в UFC ещё три боя, последние из которых проиграл Скотту Хольцману и Рузвельту Робертсу, после чего был уволен. С тех пор прошло полтора года, а боец так нигде и не выступил, хотя перед подписанием в UFC считался весьма перспективным.

Пэт Хили, сентябрь 2013

До встречи с Нурмагомедовым высокий американец был на ходу и одержал семь побед подряд, последнюю из которых у него отобрали из-за положительного допинг-теста. Нурмагомедов в своём стиле отвалял Пэта Хили все три раунда, не давая ему сделать лишнего глотка воздуха, после чего закрепился в рейтинге UFC.

Хили с тех пор в октагоне не побеждал и был уволен из UFC после четырёх поражений кряду. Окончательно выйдя в тираж, он добрался и до родины своего рокового обидчика. В заключительном бою в своей карьере на турнире АСВ 78 в Грозном он был уничтожен за полторы минуты местным бойцом Магомедом Раисовым.

Глейсон Тибау, июль 2012

Фанаты до сих пор спорят, кто выиграл в этом равном и самом близком в карьере Нурмагомедова поединке. 24-летний боец осознанно пошёл на риск в виде встречи с одним из самых опытных бойцов UFC, входящим в топ-15 в своём весе. Для Хабиба серьёзной проблемой стали габариты Тибау, который гонял с 90 кг до 70, а потому он не мог полностью доминировать в борьбе. Единогласное решение судей в равном поединке стало для молодого россиянина авансом.

Тибау с тех пор о вхождении в первую десятку и не мечтал. С 2015 по 2018 год он выдал проигрышную серию в UFC, которая завершилась нокаутом на первой минуте от последователя Нурмагомедова Ислама Махачева и поражением от Десмонда Грина. После этого Тибау выиграл два боя в локальных организациях, но вряд ли уже вернётся в UFC.